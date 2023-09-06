В «Газпроме» раскритиковали заявление властей Молдавии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии относительно долга республики перед компанией и намерен отстаивать свои права всеми возможными способами. Так, в компании отреагировали на заявление молдавской стороны по поводу задолженности.

— Аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом». Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража, — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

В компании добавили, что отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между российской компанией и правительством Молдавии.

realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что «Молдовагаз» решил выплатить «Газпрому» $8,6 млн из $709 млн долга, а остальное оспорить в суде. Спор касательно долга Молдавии за газ возник в 2021 году, когда «Газпром» стал требовать погашения. Российская компания считает, что долг Молдавии составляет $709 млн, из которых $433 млн — сам долг, а остальное — пени за просрочку платежей.

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Айрат Назипов