Болельщиков попросили прийти на «Ак Барс Арену» за три часа до начала футбольного матча

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Татарстану Айрат Самигуллин призвал всех болельщиков прийти на матч Суперкубка России по футболу за три часа до его начала. Он также попросил автомобилистов заранее предусмотреть место стоянки.

— С такси проработан вопрос исключения возможности подачи машины к стадиону, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

За Суперкубок России по футболу будут бороться петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Игра начнется на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 17.00.

Из-за Суперкубка России по футболу в Казани 15 июля также ограничили розничную продажу алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности.

Сегодня временно ограничат движение и парковку электросамокатов на территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена». Ограничения будут действовать по ул. Чистопольской, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского, и по пр. Ямашева — на отрезке от ул. Адоратского до Сибирского тракта.

Также сегодня в городе усилят работу общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику рабочего дня. После завершения матча вблизи стадиона начнут работать 20 шаттлов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов