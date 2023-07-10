Фан-парк «Сбер Экспо» начал работу на ХIV Летней Сбербанкиаде в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в преддверии старта ХIV Летней Сбербанкиады состоялось торжественное открытие Фан-парка «Сбер Экспо». Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.



Фан-парк расположен в деревне Универсиады и будет работать для участников Сбербанкиады с 10 по 13 июля. На территории «Сбер Экспо» пройдет выставка территориальных банков, где участники смогут ближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России. Например, в шатре Центрально-Черноземного банка каждый желающий сможет выковать собственную монету, а гости стенда Сибирского банка увидят национальные костюмы народов Сибири.

Помимо этого, на территории Фан-парка будут проводиться разнообразные мастер-классы, турниры по мини-гольфу и другие активности, а также начнут работу стенды компаний — партнеров Сбера, и фуд-корт с кухней разных регионов для участников Сбербанкиады. На главной сцене будут проводиться церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, выступления музыкальных коллективов.



— Сегодня мы завершаем все приготовления к нашему яркому спортивному мероприятию — 14-й Летней Сбербанкиаде. Она откроется сегодня вечером. Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этого мероприятия в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования — крупное массовое событие, которое проходит в Сбере. Спортивные игры будут идти на протяжении трех дней. Команды, судейские бригады, спортивные объекты — все готово к проведению. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти 3 тысячи сотрудников Сбера, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег, — сообщил Кузнецов.

ХIV Летняя Сбербанкиада пройдет в Казани с 10 по 13 июля. В ходе состязаний будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта, а всего за три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.