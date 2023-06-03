Талия Минуллина: Татарстан сохраняет отношения со всеми странами, с которыми наладил сотрудничество

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила, что бизнес республики сохраняет торговые и инвестиционные отношения со всеми странами, с которыми когда-то было налажено сотрудничество. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

— У нас многовекторная повестка. Мы работаем не только с исламскими странами, большой интерес к азиатским странам. Мы сохраняем отношения и поддерживаем теплый контакт и с недружественными странами тоже, потому что сложно прервать все торговое и инвестиционное сотрудничество, это очень болезненно для бизнеса. Хочется, чтобы мы торговые и инвестиционные отношения, которые были построены, сохраняли и развивали, — сказала она.

Как отметила Минуллина, большие перспективы в развитии отношений на сегодняшний день существуют с Китаем. Так, с 7 по 8 сентября этого года Казань примет первый большой форум России и Китая «Ростки».

— Несколько раз мы проводили переговоры с генконсулом КНР в Казани господином Сян Бо. Была идея создания крупного мероприятия, как исламский форум. В начале года мы определились, что в сентябре будем делать первый форум в Татарстане. Назвали его «Ростки», потому что у нас уже «пророщено» все с Китаем: есть торговое сотрудничество, хорошее увеличение по товарообороту — больше 190 млрд у России с Китаем, больше 1 млрд долларов у Татарстана с Китаем, и он растет, показатели хорошие. Но потенциал в экономическом смысле далеко еще не реализован, — отметила глава АИР.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом месяце Минуллина сообщила, что Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году в три раза увеличился по количеству участников относительно прошлого года, было подписано более 100 соглашений.



— Мы также видим динамику по количеству стран и беспрецедентное число российских регионов — это практически вся страна. Для нас, конечно, это рекорд. Рекорды нужно ставить не по количеству стран или регионов, а по результатам работы. И для нас очень важно, какое количество соглашений будет подписано, и, конечно, их характер. Уже более 100 соглашений были заявлены в оргкомитет, по итогам работы мы видим, что соглашений, подписанных на площадке, оказалось больше, чем было заявлено оргкомитетом. Мы сможем позднее подвести эти итоги.

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Максим Кокунин