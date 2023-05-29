Норматив затрат на один койко-день в летних лагерях Казани вырос на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем году норматив финансовых затрат на один койко-день в загородных лагерях Казани вырос на 18% (в сравнении с 2022 годом: с 865 рублей до 1052 рублей). Об этом на «деловом понедельнике» сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

По ее словам, затраты на продукты питания выросли с 550 до 570 рублей в день на одного ребенка. Вместе с этим родительский взнос в лагеря увеличился пропорционально нормативу финансовых затрат и в процентном соотношении от полной стоимости путевки сохранился на уровне прошлого года.

За отдых в профильной смене на 18 дней родители заплатят от 9 до 13 тысяч рублей. При полной стоимости путевки от 25 до 30 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом месяце министр по делам молодежи республики Ринат Садыков уже рассказывал, что бюджет оздоровительной кампании в Татарстане вырос на 330 миллионов и превысил 2 миллиарда рублей.

— Бюджет оздоровительной кампании у нас значительно вырос. По сравнению с прошлым годом он вырос на 330 миллионов рублей и в этом году составил 2 миллиарда 118 миллионов. Достаточно серьезный рост, на 19% от суммы прошлого, — сообщал он.

Садыков объяснял, что это в первую очередь связано «с индексацией по продуктам и услугам». Из местных бюджетов выделят 10 млн рублей. Почти 29 млн рублей ежегодно выделяется на работу ЧОПов в муниципальных и республиканских лагерях.



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Максим Кокунин