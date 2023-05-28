Бананы в Татарстане с начала года подорожали больше чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с начала 2023 года подорожали бананы. Средняя цена одного килограмма выросла на 36%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На 9 января килограмм бананов в республике стоил в среднем 91,56 рубля, а к 22 мая он достиг 124,55 рубля. Ценник вырос на 33 рубля.

По сравнению с концом прошлого года бананы в Татарстане подорожали на 40,5%. На 26 декабря 2022-гог средняя цена составляла 88,66 рубля за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 15 по 22 мая бананы в республике подорожали незаметно. Средняя цена выросла на 0,07%.

Напомним, бананы в России могут признать социально значимым продуктом. Рассмотреть такую возможность Министерству экономического развития страны поручила правительственная комиссия.

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Татьяна Демина