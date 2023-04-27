Матвиенко: «Российский парламент — один из самых демократичных и эффективных в мире»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский парламент является одним из самых демократичных и эффективных в мире, а также превосходит парламенты других стран по прозрачности и качеству принимаемых законов. Об этом председатель написала в в своей статье для «Российской газеты».

— Я хорошо знакома с деятельностью органов законодательной власти в зарубежных странах, мне есть с чем сравнить... Так что могу с уверенностью утверждать, что российский парламент — один из самых демократичных и эффективных в мире, — заявила Матвиенко.

Она также высказала мнение, что такое качество базируется на трех составляющих. Первая — это заложенная в саму систему парламентаризма его способность к постоянному развитию.

— Федеральное Собрание, на мой взгляд, в полной мере демонстрирует умение адекватно реагировать на все новые вызовы, отвечая и на общественный запрос, и на требования времени, — отметила председатель Совфеда.

Вторая важная составляющая заключается в том, что в парламентской системе уже изначально учтены все особенности страны, включая многообразие народов, языков, традиций и культур.

Фото: wikimedia.org

По словам Матвиенко, это и есть «поистине федеративный характер демократического представительства».

И третья составляющая — это «плодотворное взаимодействие» с правительством и главой государства, благодаря которому разрабатываются «ключевые решения» на благо народа.

Она отметила, что этот «единственно верный» подход уже доказал свою эффективность, пройдя такие испытания, как мировые кризисы, пандемия, санкции и «политическое давление со стороны Запада».

Вчера, 26 апреля, Совет Федерации одобрил закон, который вводит в России пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.



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Илина Хакимова