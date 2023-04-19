Корпорация Microsoft хочет сохранить свое представительство в России

Корпорация Microsoft не намерена ликвидировать свое юридическое лицо в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет российского офиса американской компании.

В марте 2022 года Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. В течение 2022 года весь персонал российского офиса, за исключением двух сотрудников, был уволен, а долгосрочные договоры аренды — расторгнуты.

— При этом решение о ликвидации ООО «Майкрософт рус» на дату утверждения настоящей отчетности (март 2023 года, — прим. ред.) не рассматривается, — говорится в документе.

Фото: pixabay.com

В конце 2021 года численность персонала в российском офисе составляла 376 специалистов.

В сентябре 2022 года сообщалось, что новым президентом российского представительства корпорации Microsoft («Майкрософт Рус») стал Бенджамин Оуэн Орндорфф. На этом посту он сменил Кристину Тихонову. Также отмечалось, что Орндорфф — гражданин США. Он возглавил и другие юрлица Microsoft в России — «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Пейментс Рус» и «Майкрософт Мобайл Рус» — их главой являлся Михаил Сизов.



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Айрат Назипов