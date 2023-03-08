Экспорт из США в Россию упал до минимальных за 30 лет $44,6 млн

Экспорт США в Россию в январе текущего года упал до $44,6 млн. Данное значение оказалось рекордно низким за последние 30 лет, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что в декабре прошлого года объемы экспорта составляли $112,8 млн, в январе уже $396,8 млн. До этого более низкий показатель фиксировался только в январе 1992 года — $1,3 млн. Стоит отметить, что это было вызвано распадом СССР.

Также и импорт из России в январе 2023 года составил $508,6 млн против $638,4 млн месяцем ранее и $1,96 млрд за тот же период предыдущего года.

Фото: flickr.com

Напомним, в январе и феврале 2023 года объем поставок пшеницы из России увеличился почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2022 года — до 6,1 млн тонн.



Стоимость российской пшеницы благодаря большому урожаю в прошлом году оказалась достаточно низкой, что привело покупателей. Продажи начались позже обычного — лишь к концу 2022 года, когда российское зерно восстановило «свои конкурентные преимущества».

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Максим Кокунин