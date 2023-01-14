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В Казани восстановили контактную сеть трамваев, которую ночью оборвал КАМАЗ

11:58, 14.01.2023
В Казани восстановили контактную сеть трамваев, которую ночью оборвал КАМАЗ
Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани восстановили контактную сеть трамваев и троллейбусов на пересечении улиц Зорге — Даурской, которую минувшей ночью оборвал КАМАЗ, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

КАМАЗ скрылся с места происшествия. Известно, что машина перевозила негабаритный груз.

Сотрудники ГИБДД нашли автотранспорт по видеоматериалам, инцидент рассмотрят в понедельник. По результатам определения ущерба водителю предъявят иск. Также водитель должен оплатить штраф за оставление места ДТП.

На месте поврежденной контактной сети провели восстановительные работы две бригады службы энергохозяйства. В связи с этим, с утра была задержка выхода трамваев и троллейбусов. Движение на участке в полном объеме восстановлено сегодня в 7.23.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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