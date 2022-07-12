Выпускники из ДНР и ЛНР могут получить бюджетные места в татарстанских вузах

Выпускники из Донецкой и Луганской народных республик получат бюджетные места в вузах в Татарстане, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.



В 2022 году школы в Казани окончили 18 тыс. человек, из них 11,8 тыс. — выпускники девятых классов и более 6 тыс. — одиннадцатиклассники. Семь девятиклассников и девять одиннадцатиклассников — вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР.

ЕГЭ им сдавать было не обязательно, поскольку для них предусмотрены внутренние экзамены в вузах. Бюджетные места студенты получат по специальной квоте. Выпускники татарстанских школ могут подать документы в пять университетов. Вузы самостоятельно определяют количество направлений в каждом из них — но оно не может превышать десяти.

— Первыми вузы примут абитуриентов по целевому направлению, льготников, отличников и олимпиадников, затем — абитуриентов на основные бюджетные места согласно конкурсному отбору. Зачисление будущих студентов, поступающих по ЕГЭ, пройдет с 3 по 9 августа, — приводит «РИА Новости» слова заместителя руководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой.

Фото: Максим Платонов

Самыми востребованными специальностями в вузах Казани стали экономика и управление, образование и педагогика, информатика и юриспруденция. Более 20 тысяч бюджетных мест будет на новый учебный год. В прошлом году было всего 17 тысяч.



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Маргарита Головатенко