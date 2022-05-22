В Татарстане предприятия получили отсрочку по страховым взносам на 22,5 млрд рублей
На этой неделе отсрочку уплаты страховых взносов за второй квартал получили более 150 тысяч предприятий и организаций Татарстана, в том числе 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.
Отсрочку платежей на год налоговая служба провела автоматически. Общая сумма взносов составила 22,5 млрд рублей.
Шагиахметов отметил, что для предприятий и организаций, подпадающих под отсрочку, но уже оплативших взносы, данные суммы могут учесть в счет будущих платежей.
За III квартал отсрочку страховых взносов предоставят для 61 тыс. предприятий республики на сумму 16,4 млрд рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.
Системообразующим предприятиям в республике одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей — по линии Минсельхоза РТ, Минпромторга РТ — 20,7 млрд рублей. За неделю подали заявки на сумму 8,2 млрд рублей.
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