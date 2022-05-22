В Татарстане предприятия получили отсрочку по страховым взносам на 22,5 млрд рублей

На этой неделе отсрочку уплаты страховых взносов за второй квартал получили более 150 тысяч предприятий и организаций Татарстана, в том числе 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Отсрочку платежей на год налоговая служба провела автоматически. Общая сумма взносов составила 22,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Шагиахметов отметил, что для предприятий и организаций, подпадающих под отсрочку, но уже оплативших взносы, данные суммы могут учесть в счет будущих платежей.

За III квартал отсрочку страховых взносов предоставят для 61 тыс. предприятий республики на сумму 16,4 млрд рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.



Системообразующим предприятиям в республике одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей — по линии Минсельхоза РТ, Минпромторга РТ — 20,7 млрд рублей. За неделю подали заявки на сумму 8,2 млрд рублей.



Татьяна Леухина