На геотехнический мониторинг первого участка второй линии метро в Казани выделят 24,2 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Главстрой Татарстана объявил тендер на проведение геотехнического мониторинга и георадарного обследования первого участка второй линии метро в Казани. Начальная цена договора — 24,2 млн рублей.

Услугу необходимо оказать до 30 декабря 2022 года. Инженерно-геологические изыскания включают в себя полевые, буровые и лабораторные работы, а также камеральную обработку и т.д.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заявки на участие принимаются до 20 мая. Подрядчика определят по итогам аукциона 24 мая.

Несколько дней назад сообщалось, что на строительство первого участка второй линии метро в Казани вложат еще 600 млн рублей. Работы планируют завершить к 30 ноября 2022 года. Поиском исполнителя также занимается Главстрой Татарстана.

Диана Жиленкова