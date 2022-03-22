Правительство России анонсировало новые меры по поддержке экономики
Российские власти подготовили новый пакет предложений по поддержке экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
— В нынешних условиях многим важно оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, ранее поставляемых из-за рубежа, — пояснил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В частности, в сфере серийного производства материалов и комплектующих планируют донастроить специальную программу по стимулированию разработки конструкторской документации силами отечественных предприятий.
Несколько дней назад АвтоВАЗ приступил к поискам поставщиков электронных компонентов в странах Азии на фоне логистических сложностей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил надежду, что предприятию во время корпоративного отпуска удастся сформировать запас комплектующих, чтобы работа проходила бесперебойно.
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