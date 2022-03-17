Новости экономики

09:52 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Минфине РФ предложили временно увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до €1 000

20:57, 17.03.2022
В Минфине РФ предложили временно увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до €1 000
Фото: Анна Сейтумерова

Министерство финансов России подготовило предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц с €200 до €1 000. Предполагается, что мера будет действовать до 1 октября текущего года.

Также инициатива включена в план первоочередных действий по обеспечению развития экономики страны в условиях санкций. Благодаря увеличению лимита снизится дефицит определенных категорий товаров.

Предложение Минфина РФ направлено в Минэкономразвития в целях дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе курс евро на Московской бирже обновил исторический максимум. В частности, он поднялся до 132,31 рубля.

Диана Жиленкова
Экономика

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок