В Минфине РФ предложили временно увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до €1 000

Фото: Анна Сейтумерова

Министерство финансов России подготовило предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц с €200 до €1 000. Предполагается, что мера будет действовать до 1 октября текущего года.

Также инициатива включена в план первоочередных действий по обеспечению развития экономики страны в условиях санкций. Благодаря увеличению лимита снизится дефицит определенных категорий товаров.

Предложение Минфина РФ направлено в Минэкономразвития в целях дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе курс евро на Московской бирже обновил исторический максимум. В частности, он поднялся до 132,31 рубля.



Диана Жиленкова