Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал бизнес пересмотреть подходы и искать решения против проблем, возникших из-за санкций.



— Кто-то отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбаса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для своих сограждан. Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из регионов поступает информация о снижении цен на дизельное топливо и удобрения, что очень важно для жителей сел, которые готовится к весенне-полевым работам.

— Еще раз хочу подчеркнуть: тот, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний.

Ранее Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями. Он обратил внимание, что в ряде регионов почти вдвое выросли цены на продукты питания, в том числе на детское питание, а еще на подгузники и лекарства. По этому вопросу поступает много жалоб, отметил спикер ГД и сообщил: согласно имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.

Маргарита Головатенко