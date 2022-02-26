В Татарстане за неделю выросли цены на помидоры, морковь, консервы и масло

В Татарстане за неделю с 4 по 11 февраля зафиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания, об этом сообщает Татарстанстат.

Лидерами роста стоимости стали: свекла столовая, прибавившая 3,87% до 42,95 рубля за килограмм; бананы, подорожавшие на 3,67%, до 88,63 рубля за килограмм; капуста белокочанная, стоимость которой поднялась на 3,65%.

Также поднялись цены на помидоры (на 3,07% до 165,3 рубля), морковь (на 2,52%), консервы овощные и фруктовые для детского питания (по 2,78% и 2,21%), сметану (1,7%), молоко и масло. В то же время за неделю опустилась стоимость на яблоки, репчатый лук, макароны и крупы, хлеб, маргарин, колбасу и сосиски.

Фото: Татарстанстат

17 февраля Татарстанстат сообщал о подорожании сливочного и подсолнечного масла — на 0,04% и 0,05% соответственно. Говядина тогда подорожала на 0,32%, белокочанная капуста — на 0,42%, помидоры — на 1,07%, огурцы — на 1,62%. За неделю с 4 по 11 февраля цены на бананы поднимались на 0,15%, шлифованный рис (0,68%), молоко (1,22%), сахар (1,49%).

Максим Кокунин