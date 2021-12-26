Стало известно, что чаще всего раздражает россиян в новогоднюю ночь

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Согласно результатам исследования SuperJob, каждый пятый житель России (19%) раздражается шумом петард и салюта в новогоднюю ночь. В качестве причин недовольства они указывают, к примеру, что от этого просыпаются дети или нервничает собака. Интересно, что женщины возмущаются этим шумом вдвое чаще, чем мужчины.

Нетрезвые люди вокруг и обилие алкоголя раздражают в новогоднюю ночь каждого десятого, 7% сограждан нервируют одни и те же лица по телевизору каждый год.

Недосып и сбой биоритмов из-за ночных новогодних бдений раздражают 3% россиян, 2% опрошенных нервничают из-за одиночества, которое особенно сильно чувствуется в Новый год, 2%, наоборот, не рады тому, что праздник слишком быстро проходит.

Среди других причин для новогоднего раздражения россияне называют дополнительные расходы, помехи в сотовой связи, переедание, необходимость мыть много посуды, запредельные коэффициенты в ценах на такси, необходимость работать и прочие беды. А 28% россиян признались, что в новогоднюю ночь их не раздражает вообще ничего.

Напомним, еще в одном исследовании, посвященном празднику, выяснилось: 72% жителей Татарстана предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию. Такие данные приводит служба исследований сайта для поиска работы hh.ru.

Людмила Губаева