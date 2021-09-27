АСВ выставило на торги 48 автомобилей и два помещения страховой компании «НАСКО»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) выставило на торги часть имущества компании. С молотка пойдут 48 автомобилей и два нежилых помещения.



На аукцион выставлены:

нежилое здание площадью 151,7 кв. метров на земельном участке площадью 320 +/- 8,01 кв. метров по ул. Р. Люксембург, 60б в Буинске. Начальная цена — почти 2,7 млн рублей;

нежилое помещение площадью 47,2 кв. метров по ул. Спортивная, 11, пом. Н1 в Нурлате. Начальная цена — 828 тыс. рублей

45 автомобилей Lada стоимостью от 261,5 тысячи до 302,9 тыс. рублей;

автомобили Kia Rio за 505 тыс. рублей и Toyota Camry за 950 тыс. рублей.

В прошлом году на аукцион выставили 55 лотов общей стоимостью более 200 млн рублей. С молотка продали имущество и автомобили НАСКО.



Татьяна Демина