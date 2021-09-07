Бизнес-омбудсмен РТ: в Татарстане острая нехватка складских площадей

Нехватка нужных кадров, недостаток необходимого объема складских помещений, проблема «последней мили» — таковы, по словам уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, сдерживающие факторы роста онлайн-торговли в Татарстане. Их надо решать, чтобы за короткий временной лаг в 2—3 года зафиксировать лидерство республики в сфере e-commerce. Для этого как минимум в 3 раза власти РТ хотят увеличить число продавцов из Татарстана на маркетплейсах.



— Наши узкие места — это сложности с доставкой для производителей в районах, — отметил бизнес-омбудсмен на брифинге в кабмине РТ, посвященному развитию электронной торговли в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Был случай, когда нам пожаловался альметьевский производитель, что ему приходится вести в Зеленодольск свой товар в один из тамошних логистических центров, хотя потом продукт после его покупки на маркетплейсе все равно возвращался в Альметьевск. Мы со своей стороны попросил маркетплейсы увеличить численность пунктов приема продукции.

До сих пор не решен и вопрос с логистикой и транспортировкой грузов, признал Абдулганиев. В результате может получиться так, что стоимость доставки товаров съест львиную долю маржи предпринимателя. Наконец, не хватает и складской недвижимости. В среднем бизнес-омбудсмен получает два-три обращения в неделю, когда крупный игрок хочет зайти в Татарстан, но ему не хватает площадей для аренды. Фариду Абдулганиеву приходится регулярно отказывать этому бизнесу. Чтобы решить эту проблему, надо привлекать девелоперов, чтобы те сначала заходили в Татарстан. Отмечается и нехватка специальных кадров и компетенций для работы с маркетплейсами и продвижением онлайн. Многие специальности фактически появились только в последние годы, у большинства компаний соответствующих кадров, конечно, нет. Эту проблему в Центре электронной торговли, созданном в РТ в марте этого года, постараются решить через обучение и бизнес-марафоны на краткосрочных курсах во всех районах РТ.

Первый замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин ранее сообщил, что товарооборот онлайн-торговли в Татарстане с начала 2021 года вырос в 5 раз — до 18,5 млрд рублей.