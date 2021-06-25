Татарстан не входит в число активных экспортеров электронной торговли

Фото: Луиза Игнатьева

Татарстан не вошел в список 17 регионов России, в которых доля онлайн-экспортеров eBay выше среднероссийской. Лидерами рейтинга оказались Санкт-Петербург, Москва, Башкирия, Тюменская область и Марий Эл.

Активность татарстанских покупателей растет медленнее, чем «в России в среднем. и медленнее, чем средний рост регионов России без учета Москвы и области (69% медианное среднее)». Жители республики активно приобретают товары в других регионах.

Отмечается, что две трети электронной коммерции в Татарстане приходится на Казань. На одного казанца в год приходится 9,1 межрегионального заказа, в то время как в среднем по России этот показатель равен 5,2.

Фото: Луиза Игнатьева

В список регионов, в которых доля онлайн-экспортеров eBay выше среднероссийской, попали Подмосковье, Воронежская, Ярославская, Саратовская, Омская области, Удмуртия, Новгородская, Волгоградская, Калининградская, Самарская и Челябинская области.

Фото: Луиза Игнатьева

Отмечается, что объем рынка электронной торговли России по итогам прошлого года вырос на 58%, достигнув отметки в 2,7 трлн рублей. К 2015 году он может увеличиться в четыре раза, до 10,9 трлн рублей.

Рынок онлайн-торговли в Татарстане ежегодно прирастает на 30%. По итогам 2020-го объем рынка e-commerce в республике составил 67 млрд рублей, а доля онлайна в общем объеме ретейла уже достигла 7%.

