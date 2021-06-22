В Татарстане еще два человека умерли от COVID-19
В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса: умерли
мужчина 1949 года рождения и женщина 1939 года рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.
Всего по состоянию на 22 июня в Татарстане зарегистрировано 529 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве. За сутки прививку получили 7 534 человека. Полностью привиты в Татарстане 347 302 человека.
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