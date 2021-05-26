Штаб ТКО: в Казани улучшилась ситуация с вывозом мусора

В Казани и Альметьевском районе Татарстана улучшилась ситуация с вывозом мусора. Стабильной стала ситуация в Лаишевском районе республики. Об этом было сказано во время заседания штаба по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО.

В ходе совещания критике подвергся Спасский район, где должным образом не отреагировали на обращения о несвоевременном вывозе мусора, поступившие в систему ГИС «Народный контроль». Здесь татарстанцы жаловались на не вывозимый мусор с улиц Пионерской и Клубной Приволжского сельского поселения.

Фото: realnoevremya.ru

Представитель уполномоченного по правам человека в РТ Рустем Низамиев, представивший штабу статистку обращений в ГИС «Народный контроль», заявил, что формальное отношение к поступающим жалобам недопустимо. Он попросил власти района вместе с региональным оператором провести работу по своевременному вывозу мусора.

За период с 19 по 25 мая наибольшее количество обращений по вопросу вывоза ТКО поступило из Казани (27 сообщении), Лаишевского района (девять уведомлений), Набережные Челны (шесть уведомлений) Альметьевского района (пять уведомлений) и Верхнеуслонского района (четыре уведомления), сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.



«Реальное время» подготовило обзор заявок, которые оставляют татарстанцы в сервисе «Народный контроль». Так, жители поселка Малые Кабаны Лаишевского района пожаловались на загрязненное мусором озеро.

