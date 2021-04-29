Сегодня в Казани в узком составе пройдет заседание Евразийского межправительственного совета

Сегодня, 29 апреля, в Казани в узком составе пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В расширенном составе оно состоится 30 апреля.

В заседании примет участие председатель правительства России Михаил Мишустин, который накануне прибыл в столицу Татарстана. Он и премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.



В заседании Евразийского межправительственного совета также примут участие представители стран-наблюдателей (Куба, Молдавия и Узбекистан) и приглашенные гости, пишет ТАСС.

Фото: пресс-служба президента РТ

На мероприятии представят доклад о реализации межгосударственной программы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг. Участники заседания также рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года.

Ранее в пресс-службе правительства РФ уточняли, что на мероприятии особое внимание обратят на вопросы функционирования внутреннего рынка и таможенно-тарифного регулирования.



Помимо Мишустина в Казань для участия в заседании 28 апреля прибыли премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.



Татьяна Демина