В Казани пассажиропоток на общественном транспорте за 2020 год упал на 30%

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам 2020 года в Казани пассажиры общественного транспорта совершили 183,4 млн поездок. По сравнению с предыдущим годом пассажиропоток упал на 30%.

По данным Комитета по транспорту, автобусами воспользовались 133 млн пассажиров. На втором месте — метрополитен, где зафиксировано 21,5 млн поездок. На троллейбусах жители и гости города совершили 17,1 млн поездок, на трамваях — 11,8 млн поездок, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в марте во время локдауна пассажиропоток на общественном транспорте Казани упал в 7 раз.

В январе казанские перевозчики сообщили, что окончили 2020 год с убытками в 150 млн рублей из-за падения пассажиропотока. Чтобы решить эту проблему, они предложили увеличить стоимость проезда до 35 рублей.