Соцсети: водитель автобуса Казань — Елабуга высадил несовершеннолетнего на трассе

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанец Дмитрий Громов пожаловался в соцсетях на организацию междугородних перевозок в Татарстане. Водитель автобуса Казань — Елабуга не стал заезжать в город и высадил его несовершеннолетнего брата на трассе.

Короче, ситуация.

Отправил брата (несовершеннолетнего) на автобусе из Казани в Елабугу. Официальным регулярным рейсом, есть билет, от автовокзала Кзн до автовокзала Елабуги. На середине пути водитель заявляет, что типа мало людей едет в Елб, поэтому в город заезжать не будет — Dmitry Gromov (@grom4e) December 19, 2020

Громов объясняет, что до границы города оставалось 2 км. Водитель автобуса объяснил, что слишком мало пассажиров направляются в конечный пункт, дал юноше 100 рублей и оставил его у поворота к Елабуге. Тем временем подростка ждали на автовокзале.

«Я специально не стал связываться со всякими таксистами-бомбилами и частниками с блаблакар. Типа официальный рейс, надежность, ответственность за пассажиров и всё такое», — написал автор.

Он также объяснил, что связался с автовокзалом и там подтвердили — подобное регулярно случается.