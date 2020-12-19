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Соцсети: водитель автобуса Казань — Елабуга высадил несовершеннолетнего на трассе

16:24, 19.12.2020
Соцсети: водитель автобуса Казань — Елабуга высадил несовершеннолетнего на трассе
Фото: Максим Платонов (архив)

Казанец Дмитрий Громов пожаловался в соцсетях на организацию междугородних перевозок в Татарстане. Водитель автобуса Казань — Елабуга не стал заезжать в город и высадил его несовершеннолетнего брата на трассе.

Громов объясняет, что до границы города оставалось 2 км. Водитель автобуса объяснил, что слишком мало пассажиров направляются в конечный пункт, дал юноше 100 рублей и оставил его у поворота к Елабуге. Тем временем подростка ждали на автовокзале.

«Я специально не стал связываться со всякими таксистами-бомбилами и частниками с блаблакар. Типа официальный рейс, надежность, ответственность за пассажиров и всё такое», — написал автор.

Он также объяснил, что связался с автовокзалом и там подтвердили — подобное регулярно случается.

БизнесТранспортОбщество Татарстан
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