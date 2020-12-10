Ак Барс Банк наградил победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» именной стипендией банка

10 декабря в Казани состоялась церемония награждения победителей XVI конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».



Председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев по традиции наградил 10 победителей именной стипендией банка. 30 тысяч рублей на развитие своих проектов получили:



— Кочешкова Элла, StartApp — приложение для онлайн-инвестирования в стартапы. На платформе потенциальный инвестор может найти стартап, в который он готов вложиться;



— Иванов Никита, SaveWave — коммерческий фудшеринговый онлайн-сервис, который позволит предприятиям контролировать и распределять излишки продуктов питания.



— Шлеймович Михаил, «Анализ биометрической информации в маркетинговых исследованиях» — система анализа биометрической информации потенциальных покупателей, для показа информации, отвечающей интересам конкретной целевой аудитории;



— Сиразеева Талия, обучающий модуль виртуальной реальности «Без границ», для вхождения в цифровую экономику людей с ограниченными возможностями;



— Утяганов Марсель, SalvageSborBot — сервис по организации и вывозу производимых, перерабатываемых отходов;



— Кугуракова Влада, веб-конструктор трехмерных онлайн-выставок с возможностью добавления павильонов и стендов;



— Сергеев Никита, телемедицинский сервис «Автолаб» — система автоматической онлайн-расшифровки анализов, назначения и определения дозировки препаратов, основанная на технологии искусственного интеллекта с использованием нейросетей;



— Барабаш Александр, GoRecruit — программа оценки качественных характеристик соискателей на базе экспертных систем и нейронной сети;



— Юсупов Мара, Wazifa — сервис для поиска работодателей и соискателей среди мусульман по всему миру;



— Фролов Семен, INNO.market — приложение для подбора продуктов питания на основе предпочтений пользователя и бесконтактной доставки.



При отборе проектов эксперты Ак Барс Банка учитывали возможность применения идей как на предприятиях и учреждениях Татарстана, так и в подразделениях банка, степень проработки проектов и акцент на направления, которые поддерживают общую стратегию развития банка.



В конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» участвуют проекты, направленные на решение проблем экономического и социального развития республики. В этом году на конкурс поступило 1934 заявки из 22 городов России. Премии от Инвестиционно-венчурного фонда РТ и стипендии от партнеров конкурса получили 175 победителей.

АК БАРС БАНК (ПАО)



Партнерский материал