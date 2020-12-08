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В Бугульме откроют первый в Татарстане супермаркет строительных материалов компании Brozex

18:56, 08.12.2020
В Бугульме откроют первый в Татарстане супермаркет строительных материалов компании Brozex
Фото: wikimedia.org

В Бугульме откроется первый в Татарстане супермаркет строительных материалов Brozex. Новый магазин появится в торговом центре «Эссен».

Brozex — это производитель и поставщик строительных и отделочных материалов в Екатеринбурге и Свердловской области. Компания работает по системе «склад-офис»: когда офис находится в одном помещении со складом.

Компания продает товары для дома и ремонта, а также выпускает краски, эмали и смеси для отделочных работ под собственной маркой. Открытие супермаркета запланировано на I квартал 2021 года, сообщает пресс-служба «Эссен Девелопмента».

Татьяна Леухина
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
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