Минниханов: форум «100% Татарстан» создал базу видеоматериалов о республике

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании онлайн-форума «100% Татарстан». Он обратил внимание, что масштабный форум позволил наработать видеоматериалы о республике.

«Эта площадка дает полную информацию о республике, о наших партнерах. Форум длится 12 дней, и мы видим, насколько такой подход интересный и новый. Вся эта база сохранится — это уникальнейший материал про республику, ее экономику, промышленность, включая министерства, ведомства и наших партнеров», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ

В заседании также участвовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Также Минниханов ответил на вопрос, что для него стопроцентный Татарстан: межнациональное и межконфессиональное согласие.