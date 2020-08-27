Количество самозанятых в России выросло за первые полгода в два раза

В России увеличилось число самозанятых. За полгода количества зарегистрированных самозанятых выросло в два раза, рассказал глава Минэкономики Максим Решетников.



По его словам, после того, как особый налоговый режим вступил в силу на всей территории страны, большинство воспользовались возможностью официально зарегистрироваться.

«Тема самозанятых получила очень мощное развитие, это тот проект, который и так развивался. У нас была возможность у самозанятых в 19 регионах получать такой статус, теперь с 1 июля все без исключения субъекты получили такую возможность, и большинство воспользовались. У нас по итогам полугодия в два раза увеличилось число самозанятых»,— цитирует Решетникова «РИА Новости».

Ранее генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о возможности создания в Татарстане технопарка для самозанятых.

