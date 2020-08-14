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В Сбербанке опровергли отмену бесплатных сообщений о переводах

18:09, 14.08.2020
В Сбербанке опровергли отмену бесплатных сообщений о переводах
Фото: wikipedia.org V. Vizu

Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно и в прежнем режиме получать технические СМС-сообщения о переводах от других физлиц, но итоговый баланс счета в них указываться не будет, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе кредитной организации.

Там добавили, что сейчас менее 3% клиентов Сбербанка пользуются техническими сообщениями. Получение одноразового пароля в СМС-сообщении является бесплатным, а новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится.

Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что бесплатные сообщения о денежных переводах на дебетовые карты начнут входить в платный пакет.

ЭкономикаБанкиТехнологии
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