Путин пообещал развивать внутренний туризм

Президент РФ Владимир Путин пообещал заниматься поддержкой внутреннего туризма.

«Многие иностранные государства не открываются, вы знаете. Они до сих пор там с собой еще разобраться не могут: кого пускать, кого не пускать… там когда «шенген» откроется. Но, во всяком случае, внутренний туризм будем развивать», — пообещал глава государства руководителю авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову.

Тот ответил, что большего перевозчикам и не требуется.

«Мы способны заработать деньги. Нам только дать где летать», — произнес Скуратов.

Он предложил сначала открыть для полетов регионы, а затем страны СНГ.