Никаких больше вечеринок: владельцы ночных клубов и кальянных в Татарстане избавляются от бизнеса

Первые ласточки краха бизнеса

В условиях самоизоляции развлекательные заведения полностью потеряли возможность работать. Как выяснило «Реальное время», некоторых владельцев заведений это вынудило или по крайней мере подтолкнуло к продаже бизнеса.

Так, недавно на продажу в Казани выставили ночной клуб «Ravez» на Астрономической, открывшийся в январе этого года. За заведение его основатель Эмиль Минханов просит 2 млн рублей.

По информации владельца, в месяц клуб приносит до 300 тысяч чистой прибыли, в среднем там собирается (то есть собиралось до самоизоляции) по 250 человек за вечер.

— Вообще, есть надежда, что после самоизоляции можно будет продолжать бизнес. Просто неизвестно, на какой срок это все затянется. Сейчас интересно, будет интерес у покупателей или не будет. Бизнес мы раскрутили, уже в первые два-три месяца он прибыль приносил, — говорит Минханов.

Больше не дымим



Как уже писало «Реальное время», первыми под удар попали кальянные. Запрет для организаций на кальяны «как один из источников распространения вирусных инфекций во всех заведениях» в любой форме стал одним из немногих абсолютных запретов в Татарстане в связи с коронавирусом. Ни онлайн-вечеринку не проведешь, ни навынос кальян не приготовишь. Запрет ввели еще 17 марта, вскоре после этого начали появляться объявления о продаже кальянных — и продолжают появляться.

Так, на продажу выставили кальянную Hookah Kvartal на Чистопольской — за нее владелец хочет выручить до 800 тысяч рублей. По словам продавца, представившегося Максимом и не пожелавшего называть свою фамилию, заведение приносит (приносило) до 300 тысяч чистой прибыли в месяц. Как рассказали «Реальному времени» владельцы кальянной, решение о продаже назрело давно, но официальные ограничения стали поводом избавиться от бизнеса. Невероятно, но факт: владелец Hookah Kvartal заявил, что покупатели проявляют интерес к его бизнесу — и он пока стал единственным из опрошенных «Реальным временем» владельцев кальянных, кто это констатирует.

Кроме этого, на продажу выставили кальянную «ТутРядом» на проспекте Победы — в объявлении продавец говорит о кальянной уже в прошедшем времени и намерен получить от продажи всего 300 тысяч рублей. За такую же цену выставили караоке-кальянную «Облако» в Чистополе. К такому решению владельца «подтолкнули» судебные приставы — как рассказал продавец, заведение уже получило предписание от ведомства за нарушения в период самоизоляции.

На продажу выставили кальянную «ТутРядом» на проспекте Победы — в объявлении продавец говорит о кальянной уже в прошедшем времени и намерен получить от продажи всего 300 тысяч рублей. Фото vk.com/tutryadomkzn

Как раз сегодня УФССП по Татарстану сообщило об опечатывании дверей «Облака» на 60 суток — и это не первая кальянная, куда приставы нагрянули после запрета на деятельность таких заведений.

А вот заведения общественного питания сохранили возможность работать — правда, только навынос. Как ни странно, радикального всплеска продаж бизнесов в этом сегменте не наблюдается: большая часть заведений общепита, открыто выставленных на рынок, продается уже не первую неделю.

Александр Артемьев