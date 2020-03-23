В Управлении административно-технической инспекции Казани назначили нового руководителя
Во время «делового понедельника» в мэрии Казани объявили о новом назначении. Руководителем Управления административно-технической инспекции столицы Татарстана стал Наиль Минвалеев.
Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов.
Напомним, 10 марта ушел из жизни предыдущий руководитель Управления административно-технической инспекции (УАТИ) Казани Дмитрий Кадыкеев. Он скончался на 49-м году жизни после продолжительной болезни.ОбществоВласть Татарстан
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