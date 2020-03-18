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KFC в России начала собирать заказы только в формате «навынос»

17:57, 18.03.2020
KFC в России начала собирать заказы только в формате «навынос»
Фото: flickr.com

Сеть ресторанов быстрого питания KFC начала собирать заказы в России только в формате «навынос». Это связано с распространением нового коронавируса в мире.

Пресс-служба отмечает, что гости по-прежнему могут выбирать — остаться в зале ресторана или поесть за его пределами.

Также сеть увеличила запас дезинфицирующих средств в каждом ресторане, который рассчитан минимум на месяц и при необходимости своевременно пополняется, а с каждым заказом начали бесплатно давать влажные салфетки.

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