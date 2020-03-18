KFC в России начала собирать заказы только в формате «навынос»

Сеть ресторанов быстрого питания KFC начала собирать заказы в России только в формате «навынос». Это связано с распространением нового коронавируса в мире.



Пресс-служба отмечает, что гости по-прежнему могут выбирать — остаться в зале ресторана или поесть за его пределами.

Также сеть увеличила запас дезинфицирующих средств в каждом ресторане, который рассчитан минимум на месяц и при необходимости своевременно пополняется, а с каждым заказом начали бесплатно давать влажные салфетки.