Долги близкого к Мусину «Татсельхозпродукта» выставили на продажу в 122 раза дешевле номинала

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Татсельхозпродукт» выставил на торги права требования и ценные бумаги компании. Их начальная цена составляет 25,7 млн рублей, несмотря на размер «дебиторки» в 3 млрд рублей.

Заявки будут приниматься с 17 марта, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

В состав лота входят права требования к ООО «Дрожжановский элеватор», ОАО «Каратунское ХПП» и ООО «Ак Барс Буинск» на 3,05 млрд рублей. Также продаются акции «Татфондбанка» и «Буинского элеватора», доли в компаниях «Агро-Кама», «Апас-Агро», «АРМС», «Дрожжановский элеватор», «Камгэс-Гравзавод» и «ТПФ «Ак Барс».

Ранее «Реальное время» писало, что до 2017 года ООО «Татсельхозпродукт» принадлежало напрямую главе «Татфондбанка» Роберту Мусину.