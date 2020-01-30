В России смогут приостанавливать работу компаний за повторное нарушение противопожарных норм

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о приостановке работы юридических лиц в случае повторных нарушений правил пожарной безопасности, аналогичных тем, чтобы были допущены в ТРЦ «Зимняя вишня».



Поправки вносят в КоАП. Согласно документу, повторное нарушение требований пожарной безопасности на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, а именно неработоспособность или неисправность установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации, влечет за собой штраф от 3 до 400 тыс. рублей или приостановление работы на срок до 30 суток.

Сейчас КоАП позволяет приостановить деятельность организации «за повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор». Однако за нарушение требований пожарной безопасности на объекте, подобном ТРЦ «Зимняя вишня», несущее потенциальную угрозу жизни и здоровью большого количества людей, такой вид административного наказания не предусмотрен.



Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание произошло в зоне, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.

