Экс-министр экономики России рассказал, стоит ли дальше снижать ключевую ставку ЦБ

Фото: Реальное время

Бывший глава экономического блока правительства России и министр экономики страны во время дефолта 1998 года Яков Уринсон заявил «Реальному времени», что нынешняя ключевая ставка Центробанка — 6,25% — является оптимальной, и дальше ее снижать не нужно.

— В ближайшие полгода нет смысла ее снижать, поскольку 6,25 процента — это хорошая ставка, это значит, что кредиты стали дешевле и тут бизнесу вполне можно «жить» — и не только олигархическому — заявил он «Реальному времени».

При этом он согласился с существующим мнением о том, что бизнесмены опасаются брать кредиты. «Люди пока не понимают, что с их бизнесом будет через год, через два, а инвестиции окупаются через несколько лет», — добавил он.