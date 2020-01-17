Ведомости: «Экспорт нефти в 2020 году сократится»

«Транснефть» планирует увеличить прием нефти в систему магистральных нефтепроводов в 2020 году. Ожидается, что он увеличится на 0,8% — до 488,5 млн тонн.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минэнерго, в 2020 году добыча нефти может составить от 555 млн до 565 млн тонн. По прогнозам, экспорт нефти сократится на 3,8% до 229,5 млн тонн. При этом поставки на нефтеперарабатывающие заводы могут вырасти на 5,3% до 259 млн тонн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года группа «Татнефть» добыла 29,798 млн тонн нефти. Это на 264 тыс. тонн (0,9%) больше, чем в 2018 году.