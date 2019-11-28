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Опрос: большинство предпринимателей заявили, что сегодня вести бизнес в РФ сложнее, чем в 1990-х

23:22, 28.11.2019
Опрос: большинство предпринимателей заявили, что сегодня вести бизнес в РФ сложнее, чем в 1990-х
Фото: realnoevremya.ru

52% бывших и действующих предпринимателей, 52%, что на данный момент вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах. Это связано с высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства.

Еще 42% усмотрели улучшение условий для бизнеса в связи с доступностью услуг и прозрачными схемами ведения дел, а также с отсутствием криминала.

На данный момент только 58% российских бизнесменов считают, что в современной России можно вести бизнес честно и законно, 40% не согласны с этим утверждением

Главными рисками ведения бизнеса в 1990-е предприниматели назвали убийство, физическое насилие и угрозу безопасности родных, сейчас — потерю деловой репутации, тюремное заключение и вынужденную эмиграцию.

Опрос организовала PwC в России. Он был проведен аналитическим центром НАФИ в октябре-ноябре с 1 тыс. представителей крупного, среднего и малого бизнеса путем интервью. Были опрошены граждане 1957–1963 годов рождения («бизнесмены начала 1990-х») и 1980–1991 годов рождения («современные бизнесмены»), пишет РБК.

Ранее Верховный суд разъяснил бизнесу, как считать срок давности налоговых преступлений.

Бизнес
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