Superjet могут переименовать из-за майской катастрофы в Шереметьево

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил ребрендинга самолета Sukhoi Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

Лайнеру могут присвоить российское название, сказал он в интервью РБК.



По словам Чемезова, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи». Что касается Superjet, то у него есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут».



Ранее сообщалось, что топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат годовые премии в связи с аварией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Показатели эффективности руководителей предусматривают такую меру.

Крушение самолета SSJ100 произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.