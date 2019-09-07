Аналитики составили топ-10 самых популярных смартфонов года

Эксперты британского IHS Market подготовили список из десяти наиболее продаваемых телефонов за полгода. Первое место по популярности занимает iPhone XR.

Согласно исследованию, за шесть месяцев этот смартфон приобрели 26,9 млн раз покупателей.

На втором месте Samsung Galaxy A10. Объем продаж составил 13,4 млн единиц, сообщил портал hi-tech.mail.ru. Замкнул тройку лидеров еще один гаджет от Samsung — Galaxy A50. Реализовать за первое полугодие удалось 12 млн этих смартфонов.

В топ-10 вошли iPhone 8 с показателем в 10,3 млн реализованных телефонов, две модели китайского производителя Xiaomi — Redmi 6A (10 млн) и Redmi Note (10 млн), а также еще два смартфона от Samsung — Galaxy J2 Core (9,9 млн) и Galaxy A30 (9,2 млн), гаджет Oppo A5 (9,7 млн) и iPhone XS Max (9,6 млн).