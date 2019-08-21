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Свияжск посетили «серебряные» волонтеры со всей страны — видео

21:37, 21.08.2019
Свияжск посетили «серебряные» волонтеры со всей страны — видео

Около 20 волонтеров старшего возраста побывали в Свияжске перед стартом WorldSkills в Казани. Они побывали с экскурсиями в Музее дерева, церкви Константина и Елены и пообщались с местными жителями, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Волонтер из Чувашии Ирина Алексеева успела поучаствовать в молодежных фестивалях и чемпионате мира по футболу 2018 года.

Единственным мужчиной в группе волонтеров оказался Владимир Добрынин из Саратова. Он уже приезжал в Казань в качестве добровольца на Универсиаду в 2013 году.

Общество Татарстан
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