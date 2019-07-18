Казанский цирк заплатил 4,3 млн рублей за прокат чужих номеров с участием слонов, лошадей и верблюдов

Казанский цирк заключил закупку с единственным поставщиком — ООО «Цирк Гертнер».

Стоимость контракта — 4 345 840 рублей. Источник финансирования — внебюджетные средства. Согласно договору, «Цирк Гертнер» «направляет цирковые номера для исполнения — использования (проката) в программе «Шоу гигантов» на манеже казанского цирка с 26 июля по 25 августа.

— Учитывая специфику циркового искусства и эксклюзивность номеров, закупка осуществляется в соответствии с вышеуказанной нормой у единственного поставщика, — отмечено в документах.

«Цирк Гертнер» предоставит следующие номера: «Верблюды» (6 верблюдов), «Лошади» (3 лошади), «Слон и дети» (1 слон), «Слоны» (2 слона) под руководством артистов из Германии и Ирландии. Договор действует до 30 сентября. В документах также прописан необходимый рацион для животных. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее сообщалось, что Росгосцирк обновит противопожарную систему цирков.