Utair запустит рейс из Уфы в Вену

Авиакомпания Utair объявила о запуске нового рейса из Уфы в Вену. Он будет субсидироваться властями Башкирии.

«С 3 июня Utair запустит прямые рейсы из Уфы в Вену. Самолеты Boeing 737 будут летать между городами 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении перевозчика.

Самолеты будут вылетать из Уфы в 9.45, из Вены — в 12.05 по местному времени.

Гендиректор аэропорта Уфы Александр Андреев рассказал, что субсидирование рейса будет вестись для «раскатки».

«Убытки компании пока будем компенсировать сами. Планируем начать загрузку 126-кресельных воздушных судов с 50%. Со временем загрузка бортов будет расти», — приводит «Интерфакс» слова Андреева.

Напомним, что в конце апреля говорилось о возможной приостановке полетов Utair. Однако авиакомпания опровергла эту информацию. В то же время перевозчик готов продать доли в хендлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута для погашения долгов.