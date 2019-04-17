Регионы ПФО не вошли в список субъектов с высоким экономическим потенциалом по версии Сбербанка

Аналитики Сбербанка назвали 15 российских регионов с высоким экономическим потенциалом. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Российские регионы и их потенциал экономического роста».

Стоит отметить, что в список не вошли регионы Приволжского федерального округа.

В списке есть Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области (Северо-Западный федеральный округ), Тверская, Липецкая, Курская и Тульская области (Центральный федеральный округ) Якутия (Дальневосточный федеральный округ), Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (Уральский федеральный округ), а также Ростовская область, Южный федеральный округ), пишет RNS.