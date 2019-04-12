Forbes назвал имя самого богатого японца

На первом месте списка богатейших японцев в 2019 году находится основатель сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи, сообщает Forbes.

Янаи и его семья владеют 44% акций Fast Retailing, которая выступает материнской компанией Uniqlo. За год Янаи удалось увеличить свое состояние на $5,6 млрд — до $24,9 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние Безоса оценивается в 131 млрд долларов. Таким образом американский бизнесмен за год увеличил свой доход на 19 млрд долларов.



