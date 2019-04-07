Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ, чтобы принять участие в IX Ежегодном инвестиционном форуме

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в ОАЭ, сообщает пресс-служба президента РТ.

Там он примет участие в работе IX Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. Рустам Минниханов приглашен в качестве почетного гостя на церемонию открытия форума. Кроме того, он планирует принять участие в пленарном заседании.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ, им стал Сергей Кузнецов. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. С 16 апреля 2013 года по 11 октября 2018 года послом России в ОАЭ являлся Александр Ефимов.



