Экс-глава АКРА Трофимова назначена партнером Deloitte

Бывший руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова начала работать в департаменте консультирования в области рисков Deloitte в качестве партнера.



В Deloitte сообщили, что Трофимова будет возглавлять направление по консультированию в сфере управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления, а также рейтингового консультирования в России и странах СНГ.

Трофимова также займет кресло заместителя генерального директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства, говорится в пресс-релизе Deloitte.

Напомним, Трофимова, возглавлявшая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) с момента его основания в 2015 году, ушла в отставку из-за внутренних разногласий. Ее место занял Игорь Зелезецкий. Позднее СМИ сообщили, что Трофимова получила предложение стать партнером консалтинговой компании Deloitte.