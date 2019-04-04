Бывшая жена Джеффа Безоса получила 25% в Amazon

Маккензи Безос объявила в Twitter о завершении процесса развода c основателем Amazon Джеффом Безосом.

Они договорились, что Маккензи Безос заберет 25 процентов от их общей доли в Amazon, но оставит ему контроль над голосами от имени этих акций для поддержки его начинаний.

Также она передала Джеффу Безосу все свои активы в Washington Post, Blue Origin и 75 процентов Amazon.

Напомним, что в январе самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака. По данным СМИ, она может получить до $69 млрд.